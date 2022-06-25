محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ جازان
قبضت شرطة منطقة جازان، على مواطن ظهر في مقطع فيديو مستلقياً على طريق عام في محافظة العيدابي معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت الشرطة عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن المواطن نشر ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي بغرض زيادة متابعيه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على من وثق المقطع.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يعرض حياته للخطر لزيادة المتابعين والشرطة تقبض عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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