اخبار الخليج – بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭..‬‮«‬الصحة‮»‬‭: ‬خطط‭ ‬استباقية‭ ‬وبرامج‭ ‬توعوية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬المخدرات

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬تُشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬المخدرات‭ ‬والاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بها،‭ ‬والذي‭ ‬يُصادف‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬بكلّ‭ ‬عام،‭ ‬ويُقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬“‭ ‬شاركوا‭ ‬الحقائق‭ ‬حول‭ ‬المخدرات‭ .. ‬أنقذوا‭ ‬الأرواح”،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التثقيفية‭ ‬والتوعوية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬المحاضرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬بمخاطر‭ ‬هذه‭ ‬الآفة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الأسرة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وتسعى‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬نوعية‭ ‬ووضع‭ ‬خطط‭ ‬استباقية‭ ‬وصياغة‭ ‬برامج‭ ‬توعوية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬المخدرات،‭ ‬وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الوزارة‭ ‬تدابير‭ ‬للرقابة‭ ‬على‭ ‬تداول‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬توعوية‭ ‬ووقائية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬المخدرات‭ ‬والاتجار‭ ‬بها،‭ ‬والتعريف‭ ‬بأضرارها‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والأندية‭ ‬الشبابية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

كما‭ ‬أطلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬مبادرة‭ ‬عيادة‭ (‬إرادة‭) ‬للمراهقين‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬التدخين‭ ‬والإدمان‭ ‬البسيطة‭ ‬والسلوكيات‭ ‬الإدمانية،‭ ‬وتمّ‭ ‬تدشين‭ ‬خط‭ ‬ساخن‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬والدعم‭ ‬النفسي‭ ‬لمرضى‭ ‬الإدمان‭ ‬وذويهم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬الكوادر‭ ‬المتخصّصة‭ ‬بمجال‭ ‬علاج‭ ‬متعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬المؤيد‭ ‬لعلاج‭ ‬وتأهيل‭ ‬مرضى‭ ‬إدمان‭ ‬الكحول‭ ‬والمخدرات‭ ‬بمستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المعالجين‭ ‬النفسيين‭ ‬والاجتماعيين‭ ‬والاختصاصيين‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬العلاج‭ ‬والتأهيل‭.‬

وتقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬دورياً‭ ‬بمراجعة‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بوحدة‭ ‬المؤيد‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬لعلاج‭ ‬حالات‭ ‬الإدمان‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬قسم‭ ‬التأهيل‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬وتوفير‭ ‬أدوية‭ ‬حديثة‭ ‬لعلاج‭ ‬الإدمان،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬وبناء‭ ‬أنظمة‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬العلاجية‭ ‬والصحية‭ ‬والدوائية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬

هذا‭ ‬وتقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬برصد‭ ‬ومراجعة‭ ‬جداول‭ ‬الأدوية‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬لزيادة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأدوية‭ ‬المخدرة‭ ‬والأدوية‭ ‬النفسية،‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬وآفات‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬أعباء‭ ‬صحية‭ ‬واقتصادية‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيزها‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭ ‬والمنظمات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وتهدف‭ ‬مشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهميّة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬والتصدّي‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬مجتمع‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الآفة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬حيث‭ ‬أنّ‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تتطلّب‭ ‬تكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬