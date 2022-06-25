شكرا لقرائتكم خبر عن جدة التاريخية تعيد مهن «السقا» و«الحوات» و«اللبان» للواجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد حارات جدة التاريخية العديد من الفعاليات التي يمتزج فيها الموروث والحداثة على أنغام الموسيقى وتفاعل المشترين في بسطات البليلة والكبدة والأكلات الجداوية المعروفة وهي تعكس الموروث التجاري الخاص بها كونها أحد أقدم المناطق التجارية.

ووفر الموسم في منطقة الباعة أكثر من 50 موقعاً للأكشاك الشعبية وعربات الطعام التي تقدم أطباقاً تجمع بين الماضي والحاضر ومنطقة الدكاكين التي عرض أشهر الصناعات المحلية ويعرض فيها الباعة على طريقتهم البسيطة منتجاتهم وتصاميمهم المميزة.

كما تشهد جدة التاريخية عرض العديد من المهن القديمة في المنطقة وتاريخها مثل السقا "بائع الماء" والحوات "بائع السمك" واللبان "بائع اللبان" بأداء حيّ لممثلين ارتجاليين بالإضافة لورش العمل وبعض الألعاب القديمة للأطفال التي تجد تستهوي الزوار ببساطتها.