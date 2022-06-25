شكرا لقرائتكم خبر عن «كرسي أرامكو» يقدم دورة «أمن وخصوصية انترنت الأشياء» للتوعية والتثقيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن المبادرات النوعية التي يقدمها كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يقدم الكرسي دورة تدريبية (عن بعد) تحت مسمى أمن وحماية انترنت الأشياء لمدة 3 أيام اعتباراً من يوم الأحد 27 ذو القعدة الموافق 26 يونيو بمجموع (12) ساعة تدريبية والتي يقدمها م. محمد الدبوس الخبير بالأمن السيبراني والمهتم بالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

وعبر نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الاستاذ الدكتور فهد الحربي، أن مثل هذه الدورات تعكس مدى اهتمام كرسي أرامكو نحو نشر التوعية والتثقيف لكافة أفراد المجتمع، نظراً لأهمية الأمن السيبراني في كثير من جوانب حياتنا التي اعتمدت على التقنية في الوقت الحالي والمستقبل كذلك، ومع النمو المتزايد لإنترنت الأشياء وظهور العديد من المخاوف والتهديدات المتعلقة بأمان هذه الأجهزة وخصوصيتها، والحرص على مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز جهود المملكة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

وأوضح المشرف العام على كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني وعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، والتعريف بإنترنت الأشياء وماهية هذه الأجهزة، وأخطار وثغرات إنترنت الأشياء وكيف يمكن الحماية وإدارة وخصوصية ومصداقية البيانات في إنترنت الأشياء بالإضافة إلى مستقبل إنترنت الأشياء، حيث سيشارك العديد من منسوبي الجهات الخاصة والحكومية والقطاع الثالث في هذه الدورة التدريبية ومن ضمنها (إمارة المنطقة الشرقية، شركة أرامكو، مركز التميز لأمن المعلومات بجامعة الملك سعود، أمانة المنطقة الشرقية، مستشفى جونز هوبكنز، شركة الاتصالات السعودية، جمعية أمن المعلومات حماية، وزارة النقل والخدمات اللوجستية).