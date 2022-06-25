اخبار الخليج – تقديرا‭ ‬لقيادته‭ ‬الناجحة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.. ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬لفترة‭ ‬ثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - صادق‭ ‬مجلس‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬139‭/‬140‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬أعمالها‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بروكسل‭ ‬بتزكية‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية،‭ ‬لفترة‭ ‬استثنائية‭ ‬ثالثة‭ ‬للعام‭ ‬2022‭-‬2023م‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬حيث‭ ‬يسمح‭ ‬النظام‭ ‬بإنتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬لولاية‭ ‬مدتها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬لفترة‭ ‬ثانية‭ ‬مدتها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬استثنائية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬المجلس‭ ‬انتخاب‭ ‬شاغل‭ ‬المنصب‭ ‬لفترة‭ ‬ثالثة‭ ‬مدتها‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭.‬

وتأتي‭ ‬تزكية‭ ‬معاليه‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬أجمعت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمراره‭ ‬لفترة‭ ‬استثنائية‭ ‬ثالثة،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لقيادته‭ ‬الفعالة‭ ‬والحكيمة‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬ونجاحه‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬استقرار‭ ‬سير‭ ‬الأعمال‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬اختلال‭ ‬للمشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬والامانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رَفع‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأضاف‭ ‬معاليه‭ ‬إن‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للسنة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬هو‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمه‭ ‬للوطن‭ ‬وقيادته،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬الثقة‭ ‬والإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تتبوأها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬و‭ ‬إهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬مُشيداً‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬معاهداً‭ ‬ببذل‭ ‬أقصى‭ ‬الجهد‭ ‬والعطاء‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المكتسبات‭ ‬وتشريف‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقديراً‭ ‬منها‭ ‬لدور‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬الجمركي‭ ‬العالمي‭ ‬سوف‭ ‬تستضيف‭ ‬الدورة‭ ‬87‭ ‬القادمة‭ ‬للجنة‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬بمنظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022م‭ .‬