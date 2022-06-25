اخبار الخليج – تقديرا‭ ‬لقيادته‭ ‬الناجحة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.. ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬لفترة‭ ‬ثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - صادق مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته 139/140 التي اختتمت أعمالها مساء اليوم السبت 25 يونيو 2022م في العاصمة بروكسل بتزكية معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك رئيساً لمجلس منظمة الجمارك العالمية، لفترة استثنائية ثالثة للعام 2022-2023م والتي تعد سابقة في السنوات الاخيرة حيث يسمح النظام بإنتخاب رئيس المجلس لولاية مدتها سنة واحدة بالإضافة إلى إمكانية إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها سنة واحدة، وفي حالات استثنائية، يمكن أن يعيد المجلس انتخاب شاغل المنصب لفترة ثالثة مدتها سنة واحدة.
وتأتي تزكية معاليه بطلب من الدول التي أجمعت على أهمية استمراره لفترة استثنائية ثالثة، وذلك تقديراً لقيادته الفعالة والحكيمة خلال جائحة كورونا ونجاحه في ضمان استقرار سير الأعمال دون حدوث أي اختلال للمشاريع والبرامج التي تشرف عليها منظمة الجمارك العالمية والامانة العامة في بروكسل.
وبهذه المناسبة رَفع معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضاف معاليه إن رفع علم مملكة البحرين للسنة الثالثة على التوالي هو أقل ما يمكن تقديمه للوطن وقيادته، معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة والإنجاز البحريني المتواصل الذي يعكس المكانة الدولية التي تتبوأها مملكة البحرين بفضل ما تحظى به شئون الجمارك من رعاية و إهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، مُشيداً بتوجيهات ودعم معالي وزير الداخلية على كافة المستويات، معاهداً ببذل أقصى الجهد والعطاء للحفاظ على هذه المكتسبات وتشريف اسم المملكة في هذه المحافل الدولية، وأشار الى أن مملكة البحرين وتقديراً منها لدور المنظمة في دعم المجتمع الجمركي العالمي سوف تستضيف الدورة 87 القادمة للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية في المنامة في ديسمبر 2022م .
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