اخبار الخليج – الاتحاد الهندسي الخليجي والمستشارون يوقعان اتفاقية تعاون

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع المهندس محمد علي الخزاعي الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي والمهندس رامي أسعد يغمور الرئيس التنفيذي لمؤسسة “المستشارون” للأعمال والتنمية اتفاقية تعاون مشترك صباح يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022 في مدينة الخبر.

وبموجب هذه الاتفاقية، فسوف تتولى شركة “المستشارون” أعمال تطوير وتصميم الموقع الإلكتروني للاتحاد ومتابعة تحديثه بصفة مهنيّة، بالإضافة إلى تحديث برامج التواصل الاجتماعي للاتحاد، فضلا عن الترويج الإلكتروني لفعاليات الاتحاد وتنفيذ الأفلام والتصاميم في المناسبات، وتنظيم فعاليات مشتركة تعود بالنفع على الطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل ومؤتمرات تخصصية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القادمة.

حضر حفل توقيع الاتفاقية العميد خالد المزروع مدير التطوير بالشركة، والسيد عبدالله الشافعي مدير المشروع، والأستاذ جعفر الصميخ منسق الأمانة العامة للاتحاد الهندسي الخليجي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بهدف الاستفادة من الخبرات الطويلة التي يزخر بها تاريخ شركة “المستشارون” استناداً إلى المشاريع العقارية والتقنية الضخمة التي الخليج 365 أن نفذتها في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية، وما تملكه في هذا المجال، وقد الخليج 365 لها أن تعاونت مع الاتحاد الهندسي الخليجي حيث أنيطت لهم الكثير من المسئوليات ونفذوا العديد من المشاريع والبرامج والتصميمات، وسوف تتاح لهم فرص أخرى في البرامج التي يعتزم الاتحاد الهندسي الخليجي طرحها وتنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القادمة.