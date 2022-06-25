اخبار الخليج – شرطة العاصمة: القبض على شخص قام بإتلاف سقف سيارة وسرقة محتويات ثمينة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – تقديرا‭ ‬لقيادته‭ ‬الناجحة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.. ‬رئيساً‭ ‬لمجلس‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬لفترة‭ ‬ثالثة

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