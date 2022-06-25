بعد مقتل فتاتين في الأردن ومصر.. اخصائية نفسية تكشف سبب العنف ضد المرأة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الأخصائية النفسية والناشطة الاجتماعية وردة بو ضاهر أسباب تكرار جرائم القتل والعنف ضد المرأة، بعد حادثتين في مصر والأردن خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت “بو ضاهر”، في لقاء مع “إم- بي- سي” في أسبوع ، إن الأسباب ترجع لعدم وجود قوانين رادعة ، للجاني علاوة على وجود بعض الأفكار التي تحمل المرأة مسؤولية العنف ضدها مثل اتهامها بعدم الاحتشام.
وتابعت أن الدافع وراء العنف ضد المرأة يكون عند مرتكب الجريمة وليس عند الضحية ، مطالبة بضرورة ردع الأفكار التي تدفع الجاني لارتكاب الجريمة وليس عتاب الضحية.
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وحول سبب تكرار هذه الحوادث، أكدت أن القوانين الموجودة لحماية المرأة غير كافية بالمرة ، علاوة على أنها لم تتطبق بالشكل المطلوب.
وعولت السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة على الأسرة والتربية وثقافة المجتمع ، لكونهم جميعاً هم الرادع لأي سلوك منحرف.
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