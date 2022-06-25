اخبار دوليه – في‭ ‬حال‭ ‬امتداد‭ ‬الحرب‭ ‬لأوروبا‭.. ‬عسكري‭ ‬روسي‭ ‬يكشف‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الأول‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - كشف‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬عن‭ ‬المدينة‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬ستتلقى‭ ‬أولى‭ ‬الضربات‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اندلاع‭ ‬“حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة”،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬انزلاق‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭.‬

وأشار‭ ‬المشرع‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬غوروليوف،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬مدينة‭ ‬سيجري‭ ‬ضربها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬هي‭ ‬لندن،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬“تهديد‭ ‬للعالم‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الأنغلوساكسونيين”‭ ‬وفقا‭ ‬لتعبيره‭.‬

وبحسب‭ ‬مجلة‭ ‬“نيوزويك”‭ ‬الأميركية،‭ ‬فإن‭ ‬غوروليوف‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬صحفية‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الكرملين،‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬موسكو‭ ‬بالحصار‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ليتوانيا‭ ‬على‭ ‬جيب‭ ‬كالينينغراد‭ ‬الروسي‭.‬

أزمة‭ ‬كالينينغراد‭.. ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والأوروبيين

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬هددت‭ ‬روسيا‭ ‬بـ«الانتقام‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬ليتوانيا‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬عبور‭ ‬السلع‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الروسية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬البلطيق،‭ ‬وتحيط‭ ‬بها‭ ‬أراضي‭ ‬ليتوانيا‭.‬

واستبعد‭ ‬غروليوف،‭ ‬وهو‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬لقائد‭ ‬المقاطعة‭ ‬العسكرية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬أن‭ ‬تلجأ‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬تموين‭ ‬كالينينغراد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬ممر‭ ‬من‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬إلى‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬لأن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬ستكون‭ ‬مطوقة‭ ‬وقتئذ‭ ‬بحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أشار‭ ‬المشرع‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬اجتياح‭ ‬موسكو‭ ‬للبلطيق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعادة‭ ‬فيلنيوس‭ ‬عاصمة‭ ‬ليتوانيا‭ ‬إلى‭ ‬“هويتها‭ ‬السابقة‭ ‬فيلنو،‭ ‬موازاة‭ ‬مع‭ ‬تحويل‭ ‬العاصمة‭ ‬الإستونية‭ ‬تالين‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬أيام‭ ‬القياصرة‭ ‬إلى‭ ‬ريفال”‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬ليتوانيا‭ ‬وإستونيا‭ ‬دولتان‭ ‬تشغلان‭ ‬عضوية‭ ‬الناتو،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬عليهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬لتفعيل‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬للحلف،‭ ‬وعندئذ،‭ ‬قد‭ ‬تندلع‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬ثالثة،‭ ‬وهي‭ ‬حرب‭ ‬يقول‭ ‬المسؤول‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬الغرب‭ ‬لا‭ ‬يريدها‭.‬

وأردف‭ ‬غروليوف‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬الصحفية‭: ‬“سندمر‭ ‬كامل‭ ‬مجموعة‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬للعدو‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬الجوية‭ ‬الأولى”،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬استهداف‭ ‬مواقع‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬مما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬الطاقة‭ ‬عن‭ ‬القارة‭ ‬بالكامل‭.‬