اخبار دوليه – العثور‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬مدمرة‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ببحر‭ ‬الفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - على‭ ‬عمق‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬عثر‭ ‬مستكشفون‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬مدمرة‭ ‬مرافِقة‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أُغرقت‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الفلبين‭.‬

ففي‭ ‬أكتوبر ‬من‭ ‬عام‭ ‬1944‭ ‬أُغرقت‭ ‬المدمرة‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬صمويل‭ ‬بي‭ ‬روبرتس‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الفلبين‭ ‬حيث‭ ‬استقرت‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬6‭,‬895‭ ‬مترًا‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬البحر‭.‬

ورغم‭ ‬مظاهر‭ ‬الاهتراء‭ ‬على‭ ‬المدمرة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬احتفظت‭ ‬“صمويل‭ ‬بي”‭ ‬بحالتها‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬عندما‭ ‬اكتشفتها‭ ‬غواصة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬الأعماق‭ ‬البحرية‭ ‬مملوكة‭ ‬لرجل‭ ‬أعمال‭ ‬ومستكشف‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬يُدعى‭ ‬فكتور‭ ‬فيسكوفو‭.‬

وتحظى‭ ‬المدمرة‭ ‬المرافِقة‭ ‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬صمويل‭ ‬بي‭ ‬روبرتس‭ ‬بشهرة‭ ‬واسعة‭ ‬اكتسبتها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بطولي‭ ‬لعبته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬اليابانيين‭ ‬أثناء‭ ‬الحرب‭ ‬الكبرى‭.‬

ورغم‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬العدد‭ ‬والعتاد،‭ ‬استطاعت‭ ‬صمويل‭ ‬بي‭ ‬روبرتس‭ ‬احتواء‭ ‬وإحباط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬الحربية‭ ‬المعادية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تغرق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭.‬