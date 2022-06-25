محمد بن مسعود - الدمام - الجهة المنفذة تتسلّم مشروعي جولة كالتكس وكالتكس الغزل والنسيج في عدن

تسلّمت اليوم الجهة المنفذة مشروعي جولة كالتكس وكالتكس الى الغزل والنسيج بمديرية المنصورة العاصمة عدن من صندوق صيانة الطرق والجسور.

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وقامت الفرق الفنية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بتسليم المشروعين لشركة الفيصل للأعمال التجارية كجهة منفذة.

وخلال التسليم قال مديري المشروع جلال الحدي وأحمد مصطفى حميدو أن صيانة وتأهيل جولة كالتكس وايضا صيانة وإعادة تأهيل طريق كالتكس الى الغزل والنسيج جاء بعد طول انتظار. لافتا أن صيانتها سوف يذلل ويخفف من معاناة المواطنين لكونها خط شرياني تربط مديريات العاصمة.

ويأتي هذا المشروعين ضمن خطة المشاريع التي يستهدفها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن في العام 2022.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.