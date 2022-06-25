وصول أول دفعة للحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا وأستراليا

وصلت مساء أمس أولى وفود الحجاج القادمين من دول أوروبا وأمريكا وأستراليا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، حيث كان في استقبالهم، مسؤولي وزارة الحج والعمرة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة تعمل على تحسين كافة البرامج التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن منها تطوير آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443 هـ، عبر بوابة إلكترونية متكاملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

من جهتهم نوه حجاج بيت الله الحرام بحفاوة الاستقبال لدى وصولهم، وبالتجهيزات والخدمات التي وفرتها حكومة المملكة وبالامكانات البشرية والتقنية التي أسهمت في تقديم أرقى الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.