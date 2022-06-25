شكرا لقرائتكم خبر عن زوار موسم جدة يحتفون بـ38 عاماً من العطاء الفني مع عبدالمجيد عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يختتم الفنان عبدالمجيد عبدالله اليوم حفلاته الغنائية في موسم جدة التي تقام على مسرح جدة سوبردوم أمام حضور جماهيري غفير، حيث نفذت تذاكر الحفلة منذ الإعلان عن طرحها في وقت قياسي.

وتحظى حفلات الفنان عبدالمجيد عبدالله بإقبال كبير من الزوار، وهو ما دفع إدارة الموسم إلى إحياء حفلتين متتالية للفنان عبدالمجيد لتلبية طلبات الجمهور نظراً للشعبية الجماهيرية التي يتميز فيها.

وأكد الفنان عبد المجيد أن مشواره الممتد لـ 38 عاماً يستحق أن يفرح فيه مع محبيه وجمهوره ويلتقي قيهم في موسم جدة، مشدداً على حرصه الكبير على أن يقدم كل ما يستطيع لجمهوره.

وكان عبدالمجيد قد افتتح عبد حفلة الأولى بوصلات من أبرز أعماله الغنائية كما غنى "حن الغريب " وسط تفاعل الحضور وتوالت الأعمال التي من بينها "روحي تحبك، مابين بعينك، يابن الأوادم، عايش سعيد، من بعد مزح ولعب"، وشهد الحفل حضور كبير من زوار موسم جدة.