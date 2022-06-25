“الصحة” تسجل 734 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 923 حالة، دون تسجيل أي وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 790,957 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 772,004 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9198 حالة.
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