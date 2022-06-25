المملكة تحتل المركز السادس عالميًا في احتياطي النقد الأجنبي.. تعرف على الرقم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الاستثمار، أن المملكة أصبحت تحتل المركز السادس بين دول G20 في احتياطي العملات الأجنبية، بنهاية الربع الأول من العام 2022، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع المالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المملكة تمتلك مميزات اقتصادية ومالية تجعل اقتصادها ذا تنافسية عالمية. وجاء ترتيب العشر دول الأوائل في مجموعة العشرين كالتالي:

1- الصين باحتياطي 3.552 مليار دولار

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2- اليابان باحتياطي 1.403 مليار دولار

3- روسيا باحتياطي 630 مليار دولار

4- الهند باحتياطي 609 مليار دولار

5- كوريا الجنوبية باحتياطي 458 مليار دولار

6- المملكة باحتياطي 451 مليار دولار

7- البرازيل باحتياطي 353 مليار دولار

8- المانيا باحتياطي 308 مليار دولار

9- فرنسا باحتياطي 261 مليار دولار

10 – أمريكا باحتياطي 247 مليار دولار