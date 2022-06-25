زجاجة خمر هدية لكل شخص يحمل اسم “محمد” في إندونيسيا.. والسلطات تحقق

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد مسؤولون في إندونيسيا بأن الشرطة قبضت على 6 أشخاص بتهمة “التجديف”، بسبب ترويج مشروبات كحولية مجانية لروادها الذين يدعون محمد.

وفي منشور بمواقع التواصل الاجتماعي تم حذفه الآن، عرض بار “Holywings” زجاجة مجانية من مشروب الجين (GIN)، للرجال الذين يدعون محمد، والنساء اللواتي تدعين ماريا – شخصية مشهورة في الإنجيل – كل يوم خميس إذا قدموا بطاقات الهوية الخاصة بهم، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وأثار المنشور غضبا على الإنترنت، حيث أبلغت العديد من المنظمات الشبابية عن الإدارة للشرطة بزعم ارتكابها التجديف، بينما هددت مجموعات أخرى بمداهمة مواقع سلسلة الحانات.

وفي وقت متأخر من أمس الجمعة، قدمت الشرطة 6 مشتبه بهم، من بينهم المدير الإبداعي لـ”Holywings” ورئيس فريقها الترويجي، خلال مؤتمر صحفي متلفز.

وقال بودي هيردي سوسيانتو، قائد شرطة جنوب جاكرتا: “تم تحديد ستة اشخاص مشتبه بهم ويعملون جميعا في الشركة”، حيث كان الستة يرتدون القميص البرتقالي الذي يرتديه عادة الجناة في إندونيسيا ووجوههم مغطاة.

وأوضح سوسيانتو قائلا: “صنع المشتبه بهم المحتوى لجذب العملاء إلى منافذ البيع الخاصة بهم، وخاصة أولئك الذين يحققون أقل من 60% من أهداف مبيعاتهم”.

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وأشارت الشرطة إلى أن “المجموعة اتهمت بارتكاب جرائم متعددة، بما في ذلك التجديف ونشر الكراهية الدينية، وقد تواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا ثبتت إدانتها”.

وبعد غضب كبير في البلاد، أصدر “Holywings” اعتذارا عاما وادعى أن الإدارة لم تكن على دراية بهذا الترويج.