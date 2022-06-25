اخبار الخليج – مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وجرح‭ ‬21‭ ‬آخرين‭.. ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬نروجي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إيراني

محمد بن مسعود - الدمام - اوسلو‭: ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬النروجية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬منفذ‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬وجرح‭ ‬21‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬أوسلو،‭ ‬هو‭ ‬نروجي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إيراني‭.‬

وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬هاتلو‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬أوسلو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬هويته‭ ‬معروف‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬المسؤول‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭. ‬وهو‭ ‬معروف‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬أيضا‭ ‬لارتكابه‭ ‬جنحا‭ ‬صغيرة‭ ‬مثل‭ ‬حيازة‭ ‬سكين‭ ‬وحكم‭ ‬لحيازته‭ ‬مخدرات‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الوقائع‭ ‬“باعتبارها‭ ‬عملاً‭ ‬إرهابياً”،‭ ‬بينما‭ ‬ألغيت‭ ‬مسيرة‭ ‬للمثليين‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬توصيات‭ ‬“واضحة”‭ ‬من‭ ‬الشرطة،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬منظموها‭.‬