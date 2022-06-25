محمد بن مسعود - الدمام - اوسلو: أعلنت الشرطة النروجية السبت أن منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح 21 آخرين بينهم عشرة في حالة خطيرة في وسط مدينة أوسلو، هو نروجي من أصل إيراني.
وقال كريستيان هاتلو المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحافي إن المشتبه به الذي لم تكشف هويته معروف لدى جهاز الاستخبارات الداخلية المسؤول أيضا عن مكافحة الإرهاب. وهو معروف لدى الشرطة أيضا لارتكابه جنحا صغيرة مثل حيازة سكين وحكم لحيازته مخدرات.
وقالت الشرطة في بيان إنها تحقق في الوقائع “باعتبارها عملاً إرهابياً”، بينما ألغيت مسيرة للمثليين كانت مقررة بعد ظهر السبت بعد توصيات “واضحة” من الشرطة، كما أعلن منظموها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مقتل شخصين وجرح 21 آخرين.. المشتبه به في حادث إطلاق النار في أوسلو نروجي من أصل إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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