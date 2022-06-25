اخبار الخليج – ‮«‬تمكين» تواصل‭ ‬عقد‭ ‬لقاءاتها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬خططهم‭ ‬المستقبلية‭

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل صندوق العمل «تمكين» عقد سلسلة اللقاءات الدورية مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المستفيدة من حزمة برامج الدعم التي تم طرحها مؤخراً والتي تهدف لإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني، وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية المطروحة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى السعي المستمر لمواكبة متغيرات واحتياجات السوق. وتشمل المجموعة رواد أعمال في قطاعات مختلفة مثل تطوير التكنولوجيا والأمن السيبراني والمجوهرات والمحاسبة والتدقيق والمطاعم والخدمات الشخصية.
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تمكين للتواصل المستمر مع أصحاب المؤسسات المستفيدة من برامج الدعم من مختلف القطاعات ومختلف الأحجام لتشمل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتعرف عن قرب على الخطط المستقبلية التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقها، بالإضافة إلى تشجيعهم على توظيف دعم تمكين في الاستثمار والتوظيف والتدريب لتحقيق المزيد من النمو والتوسع.
حيث التقى سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» بمجموعة متنوعة من المؤسسات المستفيدة، مؤكداً سعادته على أهمية هذا التواصل لتشجيع أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال إلى ايجاد الفرص الجديدة في السوق وتوظيف الدعم المقدم من البرامج بصورة تمكن من عملية التحول المنشود لمواكبة متغيرات السوق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المؤشرات وفرص النمو في القطاعات، وحث مؤسساته على التوجه نحو فرص التطوير المستدامة في أعمالها والتركيز على عوامل النجاح والاستغلال الأمثل للموارد والدعم المقدم فيما يضمن تحقيق الأثر من برامج تمكين.
وتعقيباً على ذلك أثنى الحضور من أصحاب المؤسسات على هذه المبادرة الاستباقية من فريق عمل تمكين، مؤكدين على أهمية هذا الاجتماع في خلق فرص التعاون التي تساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
حيث أعرب السيد محمود الأدرج مؤسس شركة فيرتو ثينكو عن مدى امتنانه لأعضاء فريق عمل تمكين وعلى رأسهم سعادة السيد حسين محمد رجب، مؤكداً على مدى أهمية هذه المبادرات في خلق جسور التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في التعرف على حاجات رواد الأعمال لا سيما الجدد منهم والعمل على تعزيز تواجدهم في السوق، وأضاف قائلاً: «ساهم هذا الاجتماع في سهولة توصيل تقييم رواد الأعمال لبرامج الدعم المقدمة كبرامج دعم المؤسسات والتدريب، بالإضافة إلى التعرف على فرص الدعم الأخرى التي تساهم في تطوير المشاريع وتوسعها خارج مملكة البحرين. كل الشكر والتقدير لتمكين على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية لدعم رواد الأعمال والعمل بحرص على تنميتها وتوسعها محلياً وخارجياً.»
كما أشاد السيد محمود قناطي مؤسس شركة أوبجيتس دي آردت بسياسة التحول الملحوظة التي تبنتها تمكين مؤخراً، مؤكداً على جهود فريق عمل تمكين للتواصل المستمر مع رواد الأعمال وادراجهم في العملية التطويرية، حيث أكد قائلاً: «يسعدني أن أشارك في سلسة اجتماعات تمكين مع أصحاب المؤسسات والذي يدل على حرص الإدارة التنفيذية بتمكين للتعرف على تحديات رواد الأعمال ومتطلباتهم، وأثر برامج الدعم الجديدة على خطط عملهم وكيفية المساهمة في تقديم المزيد من حلول من أجل تحقيق المزيد من النماء والتطور والتوسع للمشاريع.»
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