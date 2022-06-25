اخبار الخليج – ‮«‬تمكين» تواصل‭ ‬عقد‭ ‬لقاءاتها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬خططهم‭ ‬المستقبلية‭

محمد بن مسعود - الدمام - ‬يواصل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل ‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬مؤخراً‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬لإحداث‭ ‬تأثير‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬المطروحة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬المستمر‭ ‬لمواكبة‭ ‬متغيرات‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق‭. ‬وتشمل‭ ‬المجموعة‭ ‬رواد‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬تطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والمجوهرات‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتدقيق‭ ‬والمطاعم‭ ‬والخدمات‭ ‬الشخصية‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬للتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ومختلف‭ ‬الأحجام‭ ‬لتشمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والكبيرة،‭ ‬والتعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭.‬

حيث‭ ‬التقى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سعادته‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬لتشجيع‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬ايجاد‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتوظيف‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بصورة‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬المنشود‭ ‬لمواكبة‭ ‬متغيرات‭ ‬السوق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المؤشرات‭ ‬وفرص‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاعات،‭ ‬وحث‭ ‬مؤسساته‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬والاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬والدعم‭ ‬المقدم‭ ‬فيما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭.‬

وتعقيباً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أثنى‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الاستباقية‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تمكين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الإستراتيجية‭.‬

حيث‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬الأدرج‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬فيرتو‭ ‬ثينكو‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬امتنانه‭ ‬لأعضاء‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تمكين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬رجب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬حاجات‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الجدد‭ ‬منهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تواجدهم‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬توصيل‭ ‬تقييم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬لبرامج‭ ‬الدعم‭ ‬المقدمة‭ ‬كبرامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬والتدريب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬الدعم‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬وتوسعها‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لتمكين‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬المبذولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬لدعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والعمل‭ ‬بحرص‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬وتوسعها‭ ‬محلياً‭ ‬وخارجياً‭.‬‮»‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬محمود‭ ‬قناطي‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬أوبجيتس‭ ‬دي‭ ‬آردت‭ ‬بسياسة‭ ‬التحول‭ ‬الملحوظة‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬تمكين‭ ‬مؤخراً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تمكين‭ ‬للتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وادراجهم‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التطويرية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أشارك‭ ‬في‭ ‬سلسة‭ ‬اجتماعات‭ ‬تمكين‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬والذي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بتمكين‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ومتطلباتهم،‭ ‬وأثر‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬عملهم‭ ‬وكيفية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والتطور‭ ‬والتوسع‭ ‬للمشاريع‭.‬‮»‬‭ ‬