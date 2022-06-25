محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن توفر وظائف لجميع المؤهلات في مختلف التخصصات.
وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي خدمة العملاء، محامي، مهندس معماري داخلي، كاتب علاقات عامة، موظف إداري.
وأشار إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر برنامج العمل عن بعد.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة ببرنامج” العمل عن بُعد” في هذه التخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.