وظائف شاغرة ببرنامج” العمل عن بُعد” في هذه التخصصات  

محمد بن مسعود - الدمام - كشف برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن توفر وظائف لجميع المؤهلات في مختلف التخصصات.

وأوضح البرنامج، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي خدمة العملاء، محامي، مهندس معماري داخلي، كاتب علاقات عامة، موظف إداري.

وأشار إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر برنامج العمل عن بعد.