سفارة أميركا: المملكة تعود للفضاء بالتعاون مع ناسا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت السفارة الأميركية بالرياض عن وجود تعاون بين السعودية ووكالة ناسا، للعودة للفضاء في القريب العاجل، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.
واحتفت السفارة بالذكرى الـ37 لهبوط مكوك الفضاء الأميركي ديسكفري في قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا بعد رحلة استغرقت 7 أيام، والذي كان من ضمن روادها الأمير سلطان بن سلمان، كأول عربي مسلم يطير على متن هذه الرحلة في عام 1985م.
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