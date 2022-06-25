خيسوس يقترب من آرسنال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اقترب البرازيلي جابرييل خيسوس، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانضمام لصفوف آرسنال خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وكتب الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على “تويتر”: “توصل آرسنال إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بنسبة 100%، على ضم جيسوس مقابل 45 مليون إسترليني”. وأضاف رومانو: “لاستكمال الصفقة يعمل إيدو، المدير التقني لآرسنال، على الاتفاق مع جيسوس على الشروط الشخصية لعقده، خلال هذا الأسبوع”. وتسعى إدارة آرسنال إلى تدعيم الخط الهجومي من أجل تعزيز قدرة الفريق على التواجد ضمن الكبار في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال النسخة المقبلة. أخبار قد تهمك

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