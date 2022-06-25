نوتنجهام يضم النيجيري أونيي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، السبت، أنه تعاقد مع المهاجم النيجيري تايوو أونيي في صفقة قياسية للنادي قيمتها نحو 17 مليون جنيه إسترليني، وينضم أونيي 24 عاما إلى نوتنجهام فورست قادما من يونيون برلين الألماني، بعقد لمدة خمسة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن أونيي، الذي سجل 20 هدفا خلال 43 مباراة في الموسم الماضي، أصبح أول لاعب دولي يتعاقد معه نوتنجهام فورست منذ حسم الصعود مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ستيف كوبر المدير الفني لنوتنجهام فورست :«كان هناك اهتمام كبير باللاعب تايوو من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وغيرها في أوروبا، لذلك نحن سعداء بأنه اختار نوتينجهام فورست».

وأضاف : «تابعنا تطوره عن كثب خلال الأشهر الأخيرة، هو لاعب نثق به حقا ونتطلع إلى أن يظهر إمكانياته ويصبح مهاجما من الطراز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنجهام فورست».

وبدأ أونيي مسيرته الاحترافية مع ليفربول وارتبط بالنادي لمدة ستة أعوام انتهت في يوليو الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول وقضى أغلب تلك الفترة معارا لفرق أخرى، وسيحصل ليفربول على 10 % من قيمة الصفقة ،وفقا لما جرى الاتفاق عليه لدى رحيل اللاعب عن أنفيلد.

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وقضى فترات إعارة لفرق إف.إس.في فرانكفورت الألماني، وإن.إي.سي نيميجن الهولندي، وموسكرون البلجيكي ،وجينت البلجيكي، وماينز الألماني.

وانضم إلى يونيون برلين على سبيل الإعارة في موسم 2020 / 2021 ثم وقع عقدا نهائيا مع النادي في يوليو الماضي، وسجل أونيي 15 هدفا في 31 مباراة بالدوري الألماني في الموسم الماضي ليساعد يونيون برلين في إحراز المركز الخامس في البوندسليجا ،والتأهل إلى الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) للمرة الأولى منذ عام 2001 / 2002، لكن إغراء اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كان قويا للغاية.

وقال أونيي في تصريحات لموقع نادي نوتنجهام فورست :«أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في نوتنجهام فورست كنت أحلم دائما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تحدثت مع ستيف كوبر بشأن طموحاتنا، وأتطلع إلى اللعب لفورست الذي يحمل مثل هذا التاريخ الرائع، هو ناد أود أن أكون جزءا منه».

ويمكن لأونيي تسجيل أول مشاركة رسمية له مع نوتنجهام فورست في اليوم الأول من منافسات الموسم المقبل، عندما يلتقي الفريق مع نيوكاسل في السادس من أغسطس المقبل.