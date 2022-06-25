خمسة آلاف قطعة أثرية توثق تاريخ التعليم في ⁧أحد رفيدة

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محمد بن مسعود - الدمام - دشن سعادة محافظ محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير الأستاذ متعب بن ناصر آل متعب متحف الشايب التعليمي لصاحبه عبدالله الشايب، بحضور عدد من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من المهتمين.
ويضم المتحف نحو 5 آلاف قطعة أثرية ما بين وثائق قديمة وقطع أثرية، وتأسس – الذي يعد الأبرز من نوعه في عسير – بعد جهود حثيثة من الأستاذ عبدالله الشايب، الذي عمل على حفظ تلك الوثائق والقطع من الاندثار، لتكون مرجعاً ثقافياً ووجهة سياحية بالمنطقة، إذ خصص للزوار يومي الأحد والخميس مبدئياً، من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.
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