شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 232 ألف حاج من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ ٢٣٢٧٥٦ حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن ٢٠٠٧٩١ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس, بينما استقبل مركز الهجرة البري ٢٢٩٢٦ حاجاً , إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع ١٠٩١١ حاجاً في المدينة المنورة يوم أمس, ومن نيجيريا بعدد ٩٧١٥ حاجاً, ومن العراق ٨٧٤٨ حاجاً, ومن إيران بعدد ٦١٣٣ حاجاً, ثم حجاج الهند بواقع ٦٠٦٧ حاجاً.

وبينت أن ١٥٢٣٩٦ حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ٨٠٣٣٧ حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٤٣١ زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها ٩٤٦ عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٥٤٧ حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ ٢٦ زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج.