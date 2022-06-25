شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة : انتهاء مهلة تسوير الأراضي الفضاء 1 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت أمانة محافظة جدة ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة "المستهدفة" إلى سرعة تسوير أراضيهم تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية والمقرر بدء سريانها ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من تاريخ 1/7/2022م.

وبينت الأمانة أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي ستشمل (طريق الملك عبدالعزيز ــ الأندلس ــ طريق الأمير ماجد ــ طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ــ طريق الملك فهد ــ طريق الملك عبدالله – طريق المدينة – شارع الأمير سلطان – شارع السلام – شارع صاري – شارع فلسطين – شارع حراء).

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.