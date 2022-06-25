شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى ومواعيد عمل البنوك في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أيام قليلة تفصل المملكة والأمة الإسلامية عن عيد الأضحى المبارك، إذ تعلن الهيئات الحكومة المختلفة عن عدد أيام الإجازة الممنوحة خلال هذه المناسبة الشريفة.

العيد فلكيا

ويجري تحري هلال شهر ذي الحجة، يوم الأربعاء 29 ذو القعدة الموافق 29 يونيو 2022، ووفقاً للحسابات الفلكية هذا العام (2022)، والتي نشرها موقع "طقس العرب"، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأربعاء، وعليه فسيكون يوم الخميس 30 يونيو غرة شهر ذي الحجة.

وبهذا سيكون يوم الجمعة 8 يوليو، هو يوم الوقوف بعرفة، والسبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

البنوك وتداول

وأعلن البنك المركزي مارس الماضي، عن أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال عيديّ الفطر والأضحى لعام 1443هـ.

وبيّن أن إجازة عيد الأضحى، تبدأ بنهاية عمل يوم الأربعاء 1443/12/07هـ الموافق 2022/07/06 م، على أن تستأنف يوم الأربعاء 1443/12/14هـ الموافق 2022/07/13م.

وتبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتيّ حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

كما تفتح البنوك عدد من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة، للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.

كما أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 07 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 06 يوليو 2022.

وقالت "تداول" في بيان لها، إنه سيتم استئناف التداولات بعد الإجازة يوم الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي المنوطة بإعلان مواعيد وأيام عطلة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي والخاص، وعليه فإن الإجازة تبدأ من الجمعة الموافق 8/يوليو/2022 (فلكيا)، وتحدد الوزارة الأيام التي تليها.

وأقرت "الموارد البشرية"، العام الماضي، إجازة عيد الأضحى بمنح موظفي القطاع الحكومي 11 يوما، بدءا من 15 / 07 / 2021 م، وحتى نهاية 25 / 07 / 2021 م.