إزالة 216 سيارة تالفة ومهملة بخضرية الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

أزالت بلدية وسط الدمام، (216) سيارة تالفة ومهملة، من صناعية خضرية الدمام، وذلك بعد أن تم اشعار ملاكها قبل شهرين من تاريخ رفعها، حيث سيتم استكمال الاجراءات النظامية حيال السيارات التي تم إزالتها، وذلك بهدف إزالة ومعالجة التشوهات البصرية التي تحدثها هذه السيارات بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن البلدية وبالتنسيق مع وكالة الخدمات بالأمانة، نفذت هذه الحملة مع الجهات الأمنية لرفع السيارات التالفة والمهملة في صناعية الخضرية.

وأبان المهندس حاتم الغامدي، بأن هذه الجهود الميدانية تأتي ضمن الحملات المستمرة نحو الحفاظ على المظهر العام ولتحسين المشهد الحضري ولبيئة خالية من التشوهات البصرية، بما يضمن أنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للسكان.

وأكد رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي على استمرار البلدية لحملاتها الميدانية وأن المواطن والمقيم شركاء في تحسين الطابع العام للمدينة من خلال الإبلاغ عن كافة المشوهات البصرية والمتسببين بها عن طريق مركز البلاغات (٩٤٠)