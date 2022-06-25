بدء استقبال بواكير الرطب في سوق الخضار المركزي بالسيح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
بدأ سوق الخضار المركزي في مدينة السيح استقبال بواكير الرطب من منتجات مزارع النخيل في واحة الخرج وجني بعض أنواع الرطب التي تنضج مبكراً.
وتوقع متعاملون في سوق الخضار المركزي بالسيح أن يشهد هذا العام وفرة في كميات التمور الموردة للسوق وانخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال الأسابيع المقبلة ووفرتها .
وأكد متخصصون في إنتاج التمور تميز موسم إنتاج التمور في الخرج هذا العام بجودة المحصول قياساً بالمواسم الخمسة الماضية، وذلك نتيجة لخلو المحصول من الأمراض والأوبئة خاصة (الغبير).
وتحظى النخلة برعاية وعناية من المزارعين ومن الجهات المسؤولة عن خدمات المزارعين ممثلة في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الذي يقدم لهم الخدمات والتسهيلات والنصائح والإرشادات كأساليب الرش بالمبيدات وغيرها.
يذكر ان أشجار النخيل في الخرج بلغت أكثر من مليوني نخلة، يقدر إنتاجها السنوي من التمور ما يزيد عن 95 ألف طن من نحو 35 نوعاً من التمور أشهرها الخلاص والصقعي ونبوت سلطان والشيشي ونبوت سيف والبرحي والشيشي والمكفزي والخويلدي والسلج وغيرها من أنواع التمور.
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