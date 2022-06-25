اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية تهنئ الطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور غسان عواد كافة الطلبة الناجحين في الثانوية العامة وذويهم بمناسبة نجاحهم وتخرجهم وتحقيقهم هذا الإنجاز في ظل ظروف صعبة عاشها الطلبة وأولياء الأمور فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن جامعة العلوم التطبيقية فخورة بكل طالب كان على قدر المسؤولية وتمكن من النجاح وبدء مرحلة جديدة من حياته الدراسية، بثبات وعزيمة لبناء مستقبله في المرحلة الجامعية.
وأشاد رئيس الجامعة بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم لاستدامة التعليم والتعلم بالرغم من الظروف الاستثنائية التي عاشتها مملكة البحرين والعالم خلال الأعوام الماضية، ونجاح الوزارة في تخطي هذه الظروف باعتماد نتائج الطلبة الخريجين من المرحلة الثانوية، متقدماً بالتهنئة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وكافة منتسبي الوزارة على هذا النجاح الذي يؤكد قدرة الوزارة على التعامل مع مختلف الظروف لضمان استمرار العملية التعليمية.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بطرح جامعة العلوم التطبيقية أربعة برامج جديدة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية تتمثل في البكالوريوس في القانون، وإدارة الأعمال، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى تخصصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية التي خرجت الجامعة الدفعة الأولى من طلبتها هذا العام.
وأوضح رئيس الجامعة أن التسجيل مستمر للفصل الدراسي الأول 2022/2023، في التخصصات البريطانية وتخصصات البكالوريوس في الحقوق، إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمحاسبة، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، علم الحاسوب، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي، وتخصصات الماجستير في القانون، والقانون التجاري، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والمحاسبة والتمويل.
وصرح الأستاذ الدكتور غسان عواد أن الجامعة تقدم لطلبتها مجموعة من التسهيلات والخصومات على الرسوم الدراسية التي من شأنها أن تساعد الطلبة في استكمال تحصيلهم العلمي كالخصومات الخاصة بالمتفوقين والرياضيين، والأخوة الدارسين بالجامعة، وصندوق دعم الطالب الذي يقدم منحاً دراسية للطلبة المتفوقين والطلبة المتعثرين، هذا بالإضافة إلى السماح للطلبة بدفع الرسوم الدراسية على ثلاث أقساط ميسرة في الفصل الدراسي الواحد.
وختم رئيس الجامعة حديثه بالإشارة إلى أن الطلبة الراغبين بالتعرف أكثر على برامج الجامعة يمكنهم التواصل مع الجامعة على رقم الواتساب المخصص لقبول الطلبة الجدد في الجامعة 66633770، داعياً كافة الطلبة إلى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني وحساباتها الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الانستغرام والسنابشات، والفيسبوك، واليوتيوب أو الاتصال على أرقام الخط الساخن 16036395-16036396- 16036397 – 16036398 – 16036399 للاطلاع على المزيد من المعلومات عن التسجيل للفصل الدراسي الأول 2022/2023.
جدير بالذكر أن جامعة العلوم التطبيقية حصلت مؤخراً على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية (QAA)، كواحدة من بين 13 مؤسسة من مؤسسات التعليمٍ العالي في العالم، والجامعة الوحيدة في مملكة البحرين التي تحصل على هذا الاعتماد، كما تم تصنيفها كأفضل جامعة خاصة في مملكة البحرين، وفي المركز 561-570 على مستوى العالم، لتكون بذلك أول جامعة في البحرين يتم تصنيفها في هذه المرتبة المتقدمة بحصولها على مركز أقل من 600 على مستوى العالم في أحد أكثر التصنيفات العالمية للجامعات تميزاً، وواحد من أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم.
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