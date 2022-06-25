اخبار الخليج – جامعة العلوم التطبيقية تهنئ الطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ‭ ‬رئيس جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية الأستاذ‭ ‬الدكتور‮ ‬غسان‭ ‬عواد كافة‭ ‬الطلبة‭ ‬الناجحين‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬وذويهم‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاحهم‭ ‬وتخرجهم‭ ‬وتحقيقهم‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬عاشها‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬فرضتها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬فخورة‭ ‬بكل‭ ‬طالب‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬وبدء‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حياته‭ ‬الدراسية،‭ ‬بثبات‭ ‬وعزيمة‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبله‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لاستدامة‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬مملكة البحرين والعالم‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬ونجاح‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬باعتماد‭ ‬نتائج‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية،‭ ‬متقدماً‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بطرح‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬أربعة‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصصات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬الجامعة‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬طلبتها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬مستمر‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2022‭/‬2023،‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬البريطانية‭ ‬وتخصصات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬المحاسبة،‭ ‬العلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي،‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي،‭ ‬وتخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬والقانون‭ ‬التجاري،‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتمويل‭.‬

وصرح‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬غسان‭ ‬عواد‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تقدم‭ ‬لطلبتها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬والخصومات‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي‭ ‬كالخصومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمتفوقين‭ ‬والرياضيين،‭ ‬والأخوة‭ ‬الدارسين‭ ‬بالجامعة،‭ ‬وصندوق‭ ‬دعم‭ ‬الطالب‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬منحاً‭ ‬دراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬والطلبة‭ ‬المتعثرين،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬للطلبة‭ ‬بدفع‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬أقساط‭ ‬ميسرة‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الواحد‭.‬

وختم‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬حديثه‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالتعرف‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬يمكنهم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬الواتساب‭ ‬المخصص‭ ‬لقبول‭ ‬الطلبة‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬66633770،‭ ‬داعياً‭ ‬كافة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬موقع‭ ‬الجامعة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وحساباتها‭ ‬الخاصة‭ ‬عبر‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الانستغرام‭ ‬والسنابشات،‭ ‬والفيسبوك،‭ ‬واليوتيوب‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬أرقام‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬16036395‭-‬16036396‭- ‬16036397‭ ‬–‭ ‬16036398‭ – ‬16036399‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2022‭/‬2023‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬حصلت‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬لوكالة‭ ‬ضمان‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬البريطانية‭ (‬QAA‭)‬،‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬مؤسسة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليمٍ‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والجامعة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاعتماد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬كأفضل‭ ‬جامعة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬561‭-‬570‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يتم‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرتبة‭ ‬المتقدمة‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية‭ ‬للجامعات‭ ‬تميزاً،‭ ‬وواحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬تصنيفات‭ ‬للجامعات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬