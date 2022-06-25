مليون طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية للفصل الثالث بالرياض غدا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يؤدي قرابة مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث التحريرية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي ؛ وتستمر لمدة أسبوع على أن تنتهي أعمال الرصد وإظهار النتائج يوم الخميس ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن اختبارات الفصل الدراسي الثالث لهذا العام ستبدأ عند الساعة 7 صباحا للمدارس النهارية، والساعة 4 عصراً للمدارس الليلية .

وبيّن أن الإدارة أنهت كافة استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة، داعيًا جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات خلال تنفيذ أعمال الاختبارات.

وكان الطلاب والطالبات قد أنهوا اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني الأسبوع الماضي.

من جهته أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغنام أنه قد تم توجيه حوالي ٢٠٠٠٠ مشرف ومشرفة بإدارة التعليم ومكاتبها للبنين والبنات بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات.

من جانبها بينت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) فتح العرفج أنه جرى تم تخصيص خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية الخاصة بالاختبارات من قبل إدارة التوجيه والإرشاد بنين وبنات من يوم الاثنين إلى الأربعاء من ٢١-٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ على فترتين صباحية ومسائية لتقديم الاستشارات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور النفسية والاجتماعية والسلوكية .

بدوره أفاد مساعد المدير العام للخدمات المساندة المهندس بدر الحارثي انتهاء إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات من خلال توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم وكذلك مشرفي الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها .

وكلفت الإدارة المشرفين والمشرفات بوحدات التربية الخاصة بالإشراف والمتابعة لسير الاختبارات واستخراج النتائج لمعاهد وبرامج دمج التربية الخاصة مع تطبيق الآلية المتبعة في سير الاختبارات داخل المكاتب لفئات التربية الخاصة والتي تشمل العوق العقلي والعوق السمعي والعوق البصري وصعوبات التعلم ويسير التعليمي والتوحد وفرط حركة وتشتت الانتباه والتعليم الشامل والشلل الرباعي .