تعليم سراة عبيدة ينهي استعداداته لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير أنهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة استعداداتها لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث حضورياً بمدارس البنين والبنات بالمحافظة ، وذلك وفقاً لإرشادات وضوابط وزارة التعليم. وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن اختبارات نهاية الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي لجميع المراحل الدراسية ستبدأ يوم غد الأحد ، مؤكداً أن الإدارة والمدارس أنهت جميع الاستعدادات لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثالث خلال عدة اجتماعات ولقاءات مع الإدارات والأقسام ذات العلاقة مع المدارس، وذلك بما يضمن تأديتها وسيرها بالشكل المطلوب.

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