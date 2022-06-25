الدفاع الروسية : مقتل “مئات العناصر” من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، عن تصفية مئات العناصر من القوات الأوكرانية بينهم عدد كبير من المرتزقة الأجانب.

وأشارت ‏‏الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني ومرتزق أجنبي وتدمير 33 وحدة عسكرية ثقيلة في ميكولايف.

وأعلنت الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 80 مرتزقا بولنديا بقصف جوي خلال أمس في دونيتسك.