السفارة في ألبانيا: 3 دول أوروبية يمكن للمواطنين دخولها دون تأشيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قالت سفارة المملكة في جمهورية ألبانيا، إنه يمكن للمواطنين السعوديين الدخول إلى 3 دول دون الحصول على تأشيرة مسبقة لعام 2022.
وأوضحت السفارة خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن هذه الدول هي، جمهورية كوسوفا على مدار العام، وجمهورية ألبانيا خلال الفترة من 20 أبريل إلى 31 ديسمبر، والجبل الأسود خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر
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