محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، العثور على مفقود الخرج، متوفيا. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون. عُثِر من خارج الفريق على مفقود الخرج، متوفى، غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان”.

وأردف: “كل الشكر للإخوة المشاركين، كتب الله أجرهم، وجزاهم خير الجزاء”.

وكان الفريق أعلن في وقت سابق تحرك عدد من أعضائه بمركبات مجهزة للبحث عن مفقود الخرج.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. العثور على مفقود الخرج “متوفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.