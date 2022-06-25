ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 عند 192.63 ريال

محمد بن مسعود - الدمام -

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت، 25 يونيو 2022، ووصل سعر أونصة الذهب إلى 1826 دولار، وارتفع سعر الذهب «عيار 24» في المملكة لـ220.15 ريال بما يعادل 58.71 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في المملكة 201.81 ريال، نحو 53.82 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 192.63 ريال، نحو 51.37 دولار.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة 165.11 ريال، نحو 44.03 دولار.

وبلغ سعر أونصة الذهب بيع، في تعاملات البورصة الصباحية في السعودية 6،847.50 ريال بما يعادل 1,826.00 دولار.