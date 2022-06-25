أمبر هيرد تعلن أنها ستطعن على الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬اجتمع‭ ‬الفريقان‭ ‬القانونيان‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الممثلة‭ ‬أمبر‭ ‬هيرد‭ ‬وزوجها‭ ‬السابق‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬محكمة‭ ‬بمدينة‭ ‬فيرفاكس‭ ‬بولاية‭ ‬فيرجينيا‭ ‬مع‭ ‬القاضية‭ ‬بيني‭ ‬ازكاراتي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وبدلا‭ ‬من‭ ‬اتمام‭ ‬تسوية،‭ ‬قال‭ ‬ممثلو‭ ‬هيرد‭ ‬إنها‭ ‬ستستأنف‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬محاكمة‭ ‬التشهير‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬هيرد‭ ‬“كما‭ ‬تم‭ ‬التوضيح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع،‭ ‬أنت‭ ‬لا‭ ‬تطلب‭ ‬العفو‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬بريئا‭. ‬ولا‭ ‬تحجم‭ ‬عن‭ ‬الطعن‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تعرف‭ ‬أنك‭ ‬على‭ ‬حق”‭.‬

وجاء‭ ‬اللقاء‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجدلية‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬التليفزيون‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الجاري‭. ‬وقد‭ ‬حكمت‭ ‬هيئة‭ ‬المحلفين‭ ‬بتعويضات‭ ‬لديب‭ ‬بقيمة‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬تم‭ ‬خفضها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وفقا‭ ‬للحد‭ ‬القانوني‭ ‬بولاية‭ ‬فيرجينيا‭. ‬كما‭ ‬حكمت‭ ‬الهيئة‭ ‬بتعويض‭ ‬لهيرد‭ ‬بقيمة‭ ‬مليوني‭ ‬دولار‭.‬