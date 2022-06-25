«سنك» للتأمين توقع إتفاقية تعاون مع «مور هيلث»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬إتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ ‬و‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬رقمية‭ ‬عالمية‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬للمرضى‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬الرأي‭ ‬الطبي‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬مسار‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الصحية‭ ‬الحرجة‭ ‬،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬إفتراضياً‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للمرضى‭ ‬الإستفادة‭ ‬منها‭ ‬دون‭ ‬الإضطرار‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬السفر‭ ‬للخارج‭ .‬

يهدف‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬و‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬عملاء‭ ‬سنك‭ ‬المدرجين‭ ‬تحت‭ ‬خدمات‭ ‬منافع‭ ‬الموظفين‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬و‭ ‬المختصين‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬إلى‭ ‬رأي‭ ‬طبي‭ ‬ثاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أطباء‭ ‬معتمدين‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الرائدة،‭ ‬بحيث‭ ‬يستفيد‭ ‬المرضى‭ ‬الراغبين‭ ‬بخدمة‭ ‬الرأي‭ ‬الطبي‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التشخيص‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الأطباء‭ ‬المعالجين‭ ‬للمريض‭ ‬مع‭ ‬الأطباء‭ ‬الأخصائيين‭ ‬من‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ ‬لأفضل‭ ‬خطة‭ ‬علاجية‭ ‬ممكنة‭ .‬

بمجرد‭ ‬طلب‭ ‬المريض‭ ‬الخدمة‭ ‬سيقوم‭ ‬فريق‭ ‬المطالبات‭ ‬الطبي‭ ‬بشركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬ومساعدته‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ ‬للإستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬و‭ ‬بدورهم‭ ‬سيقوم‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ ‬بمراجعة‭ ‬التشخيص‭ ‬و‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭ ‬لتقديم‭ ‬رأي‭ ‬طبي‭ ‬ثاني‭ ‬وفقا‭ ‬للحالة‭ ‬المرضية‭ .‬كما‭ ‬سيُخصص‭ ‬مسئول‭ ‬لحالة‭ ‬المريض‭ ‬الصحية‭ ‬و‭ ‬سيكون‭ ‬حلقة‭ ‬الوصل‭ ‬بين‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬والمريض‭ ‬و‭ ‬سيقوم‭ ‬كذلك‭ ‬بتوجيه‭ ‬المريض‭ ‬بالخطوات‭ ‬المطلوبة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬كالأرشيف‭ ‬الطبي‭ ‬للمريض‭ ‬ونتائج‭ ‬الإختبارات‭ ‬و‭ ‬التصوير‭ ‬التشخيصي‭ ‬الطبي‭ ‬،‭ ‬وإطلاع‭ ‬المريض‭ ‬بإستمرار‭ ‬بكل‭ ‬المستجدات‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬السرية‭ ‬والنزاهة‭.‬

صرح‭ ‬تيد‭ ‬بوكووسكي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للإيرادات‭ ‬بشركة‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ : ‬“نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬و‭ ‬التي‭ ‬ستساعدنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مهمتنا‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‭ ‬و‭ ‬أضاف‭ ‬السيد‭ ‬بوكووسكي‭ : ‬“لقد‭ ‬عملنا‭ ‬بجد‭ ‬لبناء‭ ‬شبكة‭ ‬إستثنائية‭ ‬تشمل‭ ‬أفضل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الطبية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬و‭ ‬يسعدنا‭ ‬تمكين‭ ‬عملاء‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬”

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬فداء‭ ‬سلامة‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬–‭ ‬التسويق‭ ‬وشئون‭ ‬الزبائن‭ ‬بشركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬قائلاً‭: ‬“نحن‭ ‬سعداء‭ ‬جداً‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ ‬و‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يغير‭ ‬مسار‭ ‬حياة‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإستفادة‭ ‬من‭ ‬تقنية‭ ‬الرأي‭ ‬الطبي‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬و‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفضل‭ ‬الأطباء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والتوجيه‭ ‬اللازم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الآراء‭ ‬الطبية‭ ‬والخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬الممكنة‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لمغادرة‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬السفر‭ ‬للخارج‭ .‬”

وإختتم‭ ‬سلامة‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬“‭ ‬خدمة‭ ‬الرأي‭ ‬الطبي‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬مور‭ ‬هيلث‭ ‬متوفرة‭ ‬الآن‭ ‬لعملائنا‭ ‬كميزة‭ ‬مجانية‭ ‬و‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬فهي‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬إاليها‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬المزايا‭ ‬الأخرى‭ ‬كمنصة‭ ‬التشخيص‭ ‬المتطورة‭ ‬و‭ ‬تخصيص‭ ‬مسئول‭ ‬عن‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬لحالات‭ ‬الأطفال‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬توفير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬يأتي‭ ‬متماشياً‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬شركة‭ ‬سنك‭ ‬للتأمين‭ ‬المستمر‭ ‬لتقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬لتعزيز‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬و‭ ‬تحسين‭ ‬تجربتهم‭ ‬و‭ ‬تقديم‭ ‬سقف‭ ‬عالي‭ ‬إضافي‭ ‬من‭ ‬الأمان‭ ‬وراحة‭ ‬البال‭ .‬”