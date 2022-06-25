«سنك» للتأمين توقع إتفاقية تعاون مع «مور هيلث»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة سنك للتأمين عن توقيع إتفاقية تعاون مع مور هيلث و هي شركة رعاية صحية رقمية عالمية ومقرها في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفر للمرضى إمكانية الوصول إلى أفضل الأطباء في العالم للحصول على ميزة الرأي الطبي الثاني عند الحاجة لها والتي قد تغير مسار العلاج في الحالات الصحية الحرجة ، بحيث يتم تقديم الخدمة إفتراضياً باستخدام أحدث التقنيات التي تتيح للمرضى الإستفادة منها دون الإضطرار إلى مغادرة المنزل أو السفر للخارج .
يهدف التعاون المشترك بين سنك للتأمين و مور هيلث إلى تزويد عملاء سنك المدرجين تحت خدمات منافع الموظفين بأعلى مستوى من الخبراء و المختصين عند الحاجة الماسة إلى رأي طبي ثاني من خلال إمكانية الوصول إلى أطباء معتمدين من المراكز الطبية الأكاديمية الرائدة، بحيث يستفيد المرضى الراغبين بخدمة الرأي الطبي الثاني عن بعد من الحصول على التشخيص الشامل من خلال التعاون المشترك بين الأطباء المعالجين للمريض مع الأطباء الأخصائيين من مور هيلث لأفضل خطة علاجية ممكنة .
بمجرد طلب المريض الخدمة سيقوم فريق المطالبات الطبي بشركة سنك للتأمين بالتأكد من حالة المريض ومساعدته على التواصل مع منصة مور هيلث للإستفادة من الخدمة و بدورهم سيقوم الخبراء في مور هيلث بمراجعة التشخيص و خطة العلاج لتقديم رأي طبي ثاني وفقا للحالة المرضية .كما سيُخصص مسئول لحالة المريض الصحية و سيكون حلقة الوصل بين الفرق الطبية والمريض و سيقوم كذلك بتوجيه المريض بالخطوات المطلوبة المتعلقة بمختلف الخدمات كالأرشيف الطبي للمريض ونتائج الإختبارات و التصوير التشخيصي الطبي ، وإطلاع المريض بإستمرار بكل المستجدات مع الحفاظ على السرية والنزاهة.
صرح تيد بوكووسكي نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإيرادات بشركة مور هيلث : “نحن متحمسون لهذه المبادرة الجديدة مع شركة سنك للتأمين و التي ستساعدنا على مواصلة مهمتنا لتحسين حياة المرضى في جميع أنحاء العالم. و أضاف السيد بوكووسكي : “لقد عملنا بجد لبناء شبكة إستثنائية تشمل أفضل المؤسسات الطبية الأكاديمية في العالم و يسعدنا تمكين عملاء سنك للتأمين من الوصول إلى أفضل الأطباء في العالم.”
وبهذه المناسبة صرح فداء سلامة مساعد المدير العام – التسويق وشئون الزبائن بشركة سنك للتأمين قائلاً: “نحن سعداء جداً بهذا التعاون مع مور هيلث و الذي قد يغير مسار حياة عملائنا من خلال الإستفادة من تقنية الرأي الطبي الثاني عن بعد و المقدمة من قبل أفضل الأطباء للحصول على الدعم والتوجيه اللازم بالإضافة إلى الآراء الطبية والخطة العلاجية الممكنة دون الحاجة لمغادرة المنزل أو السفر للخارج .”
وإختتم سلامة حديثه قائلا: “ خدمة الرأي الطبي الثاني عن بعد من مور هيلث متوفرة الآن لعملائنا كميزة مجانية و قيمة إضافية فهي متاحة على مدار الساعة متى ما دعت الحاجة إاليها ، هذا بالاضافة الى المزايا الأخرى كمنصة التشخيص المتطورة و تخصيص مسئول عن الحالة الصحية لكل مريض ناهيك عن وجود فريق متخصص لحالات الأطفال ، و توفير مثل هذه الخدمات يأتي متماشياً مع سعي شركة سنك للتأمين المستمر لتقديم أحدث الحلول الرقمية لتعزيز رضا العملاء و تحسين تجربتهم و تقديم سقف عالي إضافي من الأمان وراحة البال .”
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