بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: خادم الحرمين وولي العهد حملا راية الاعتدال والوسطية في العالم الإسلامي

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال برنامج سؤال مباشر على قناة “العربية”، إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حملا راية الاعتدال والوسطية ونشرها في المملكة وفي دول العالم الإسلامي .

وأضاف أن الخطاب الديني تم اختطافه منذ عقود ممن سيّس الإسلام للوصول لأهداف سياسية، مضيفاً أن هناك من يتبنى الفكر، موضحاً أنه حدث تجاوز في المنابر.

وأكد أنه في وقت من الأوقات تحولت المنابر لمكان للتهيج ، وطرح أمور ما ينبغي طرحها لتعكير صفو الناس، بين ساخط وبين غير راضي عما يسمعه.

وشدد على أنه تم تنقية المنابر وفق هدي النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وطرح ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم.

ولفت إلى أن “الإخوان المسلمون” يتعاملون بـ”التقية” ولا ينطلقون من مبادئ القرآن والسنة، موضحاً أنه دائما ما يحذر من خطورة جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن ذلك من باب محبته للمسلمين حول العالم والخوف عليهم.

وأشار إلى أن الجماعة تسببت في جر بلاد كانت قوية إلى الدمار والتدمير، وهو ما يجب التحذير منه، وألا نترك من أراد أن يحمل القرآن ليقتل به الآخرين يتصرف كيفما يشاء، فالقرآن جاء رحمة، وما جاء نقمة ولا لنشر العداوة والعنصرية ولا الخروج على ولاة الأمر.

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وشدد وزير الشؤون الإسلامية على أن الإخوان يخالفون ما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، ويكفي ما حدث في بلاد المسلمين في السنوات الأخيرة من تشتيت وتدمير، بسبب تلونهم.

ولفت إلى أن عناصر الجماعة يتلونون في مجلسك معهم، لا بعد أن تمشي من عندهم، لكن الشعوب العربية باتت تعرف حقيقة الآن، بعد الدمار الذي تسببوا فيه، واستغلالهم الدين للوصول إلى الحكم.