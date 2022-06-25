اخبار الخليج – هيئة الفضاء تشارك في المؤتمر الدولي «القدرات الفضائية والتحديات الأمنية»

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية‭ ‬تشارك‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬“القدرات‭ ‬الفضائية‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭: ‬تطبيقات‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث”،‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬بالتعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مع‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭-‬29‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭ ‬بمدينة‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭. ‬يترأس‭ ‬وفد‭ ‬الهيئة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعنونة‭ ‬بـ”‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭: ‬تطبيقات‭ ‬القدرات‭ ‬الفضائية‭ ‬والتحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث”،‭ ‬كما‭ ‬ستشارك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذة‭ ‬عائشة‭ ‬علي‭ ‬الهاجري‭ ‬والأستاذة‭ ‬شيماء‭ ‬شوقي‭ ‬المير‭ ‬محللتين‭ ‬بينات‭ ‬فضائية‭ ‬أول‭ ‬بمختبر‭ ‬معالجة‭ ‬وتحليل‭ ‬البينات‭ ‬والصور‭ ‬الفضائية‭ ‬بالهيئة‭ ‬بورقتين‭ ‬علميتين،‭ ‬الأولى‭ ‬حول‭ ‬الرصد‭ ‬الآلي‭ ‬للبقع‭ ‬النفطية‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬“Google Colab”‭ ‬والثانية‭ ‬حول‭ ‬مراقبة‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬النيتروجين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬القمر‭ ‬الصناعي‭ ‬Sintinel-5P‭. ‬ويضم‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬وأكاديميون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الإمارات‭ ‬للفضاء،‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬المصرية،‭ ‬ومجلس‭ ‬أجيال‭ ‬الفضاء‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية،‭ ‬وكلية‭ ‬الكويت‭ ‬للعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية‭ ‬فيرنويل،‭ ‬وكلية‭ ‬القانون‭ ‬بجامعة‭ ‬إسطنبول،‭ ‬ومركز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشئون‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬نظرهم‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬المستمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بتأسيس‭ ‬علاقات‭ ‬تعاون‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬الفضاء‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التقنية‭ ‬والصناعية‭ ‬والبحثية‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وتقنياته‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬لخلق‭ ‬قاعدة‭ ‬وطنية‭ ‬ذات‭ ‬مستويات‭ ‬علمية‭ ‬رائدة‭ ‬ومتميزة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الفضائية‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬المعلومات‭ ‬الفضائية‭ ‬للتصدي‭ ‬لمختلف‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬الزيادة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتغيرات‭ ‬الديموغرافية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬مالية‭ ‬فادحة،‭ ‬كما‭ ‬سيتطرق‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬المختلفة‭ ‬كالوقاية‭ ‬والتأهب‭ ‬والإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬والاستجابة‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭. ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الفاعلة‭ ‬لإرساء‭ ‬مفهوم‭ ‬مشترك‭ ‬يتناسب‭ ‬والظروف‭ ‬الحالية‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬