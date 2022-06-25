اخبار الخليج – هيئة الفضاء تشارك في المؤتمر الدولي «القدرات الفضائية والتحديات الأمنية»

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على دعوة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية تشارك الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في المؤتمر الدولي “القدرات الفضائية والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تطبيقات لإدارة الكوارث”، والذي سيعقد بالتعاون الاستراتيجي مع حلف شمال الأطلسي وذلك خلال الفترة من 28-29 يونيو 2022م بمدينة نابولي في الجمهورية الإيطالية. يترأس وفد الهيئة الرئيس التنفيذي سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري والذي يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الثانية من المؤتمر والمعنونة بـ” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تطبيقات القدرات الفضائية والتحديات الأمنية لإدارة الكوارث”، كما ستشارك كل من الأستاذة عائشة علي الهاجري والأستاذة شيماء شوقي المير محللتين بينات فضائية أول بمختبر معالجة وتحليل البينات والصور الفضائية بالهيئة بورقتين علميتين، الأولى حول الرصد الآلي للبقع النفطية باستخدام الذكاء الاصطناعي “Google Colab” والثانية حول مراقبة ثاني أكسيد النيتروجين في مملكة البحرين عبر القمر الصناعي Sintinel-5P. ويضم المؤتمر نخبة من خبراء وأكاديميون في المنطقة من وكالة الإمارات للفضاء، ووكالة الفضاء المصرية، ومجلس أجيال الفضاء التابع للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة الاستشارات الإدارية فيرنويل، وكلية القانون بجامعة إسطنبول، ومركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية، ومكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي وذلك لتبادل وجهات نظرهم مع أقرانهم من حلف شمال الأطلسي. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار سعيها المستمر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بتأسيس علاقات تعاون إقليمية ودولية مع وكالات الفضاء والمؤسسات التقنية والصناعية والبحثية الناشطة في مجال علوم الفضاء وتقنياته بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية لخلق قاعدة وطنية ذات مستويات علمية رائدة ومتميزة.
الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر الدولي يهدف إلى التركيز على التطبيقات التكنولوجية والتقنيات الفضائية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تم الاستثمار فيها خلال الفترة الماضية، بحيث يتم استخدام المعلومات الفضائية للتصدي لمختلف المخاطر في المنطقة لا سيما مع الزيادة الأخيرة في الكوارث الطبيعية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ والتغيرات الديموغرافية والتي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر مالية فادحة، كما سيتطرق المؤتمر إلى مراحل إدارة الكوارث المختلفة كالوقاية والتأهب والإنذار المبكر والاستجابة وإعادة الإعمار. يقام هذا المؤتمر في ظل سعي حلف شمال الأطلسي على العمل مع الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة لإرساء مفهوم مشترك يتناسب والظروف الحالية والمساعدة في تحديد فرص التعاون المستقبلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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