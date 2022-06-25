«الحج»: تصريح الحج غير كاف لأداء العمرة.. ويجب الحجز عبر «اعتمرنا»

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضحت وزارة الحج –عبر تويتر- ردًّا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أنه «لأداء العمرة يجب اصدار التصريح من تطبيق (اعتمرنا)، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفايروس كورونا».

ووجّه عدة مواطنين استفسارات، قالوا فيها إنه صدر لهم تصريح بالحج ويرغبون في أداء العمرة، فهل تصريح الحج كاف لذلك أم يشترط إصدار تصريح خاص بالعمرة؟

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أمس الجمعة، قصر العمرة على الحجاج فقط، بدءًا من الجمعة وحتى الـ20 من ذي الحجة.

وذكرت وزارة الحج، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، إنه ابتداءً من يوم الجمعة (24 يونيو) سيكون أداء العمرة للحجّاج فقط، على أن يُتاح الحجز مجددًا عبر تطبيق اعتمرنا؛ في يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هـ. أخبار قد تهمك