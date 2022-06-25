بـ47 مئوية الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة والباحة الأدنى

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على مدن المملكة، حيث جاءت الأحساء الأعلى في درجة حرارة بـ47 مئوية، فيما تسجل مدينة الباحة أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: الأحساء 47، الدمام وبريدة ووادي الدواسر والخرج 46، الرياض والمدينة المنورة وشروره 45، مكة المكرمة والدوادمي والعلا ورفحا والمجمعة 44، جازان وتبوك وجدة والقنفذة 38، فيما سجلت طريف 35 والوجه 32 والباحة 29.

أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على بعض المدن فهي كالآتي: الباحة 15 وأبها 16 وسكاكا 25، والمجمعة والأحساء والرياض 29، المدينة المنورة والخرج وبريدة والدوادمي وحفر الباطن وشروره ووادي الدواسر 30، مكة المكرمة وجازان 31.

أما نسبة الرطوبة فتوقع الوطني للأرصاد أن تسجل مدن جازان وينبع والقنفذة 85، مقابل 45 في مكة المكرمة وشروره ووادي الدواسر، فيما تسجل المدينة المنورة 30 درجة مقابل 29 في الرياض.