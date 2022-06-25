بعد ضبط مخالفين.. تحذيرات من الإعلان لدى مقيمين وزائرين غير مرخصين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
شددت غرفة الرياض على عدم التعامل مع المعلنين غير السعوديين “مقيمين وزائرين” غير المرخصين، ودعت لعدم الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع.
وقالت الغرفة، إنه تم رصد وضبط مخالفات تتمثل في عمل عدد من المعلنين غير السعوديين في منصـات التواصـل الاجتماعي.
وأضافت أنه بعد التحقق من بيانات هؤلاء المعلنين تبين وجود تجاوزات نظامية ومن ذلك عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية، وأنهم لا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وأوضحت أن نظام مكافحة التستر يَعُد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسـته، جريمة يعاقب مرتكبها بعقوبات تصـل إلى السجن 5 سنوات والغرامة.
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