وظائف شاغرة لدى مجمع المتقدمة التعليمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف مجمع المتقدمة التعليمي (بنين) بالأحساء (الهفوف)، عن توفر وظائف تعليمية وإدارية.
وأوضح المجمع، أن الوظائف: معلمين، إداريين، بينما التخصصات المطلوبة: محاسب، إسلاميات، صفوف أولية، تربية بدنية، تربية فنية، لغة عربية، اجتماعيات، علوم، رياضيات، لغة انجليزية، فيزياء، كيمياء، أحياء، علم الأرض، إرشاد طلابي، وكيل، رائد نشاط، إداري، سكرتارية، محضر مختبر، مراقب، حاسب آلي، مهارات حياتية، علاقات عامة.
وأشارت إلى أن الشروط: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد، المعرفة التامة في التعامل مع الحاسب الآلي وبرامجه، اجتياز اختبار الرخصة المهنية (العام والتخصص).
وذكر المجمع، أن التقديم عبر نموذج التقديم على جوجل
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