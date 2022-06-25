اخبار دوليه – الكونغرس الأميركي يتبنى قانونا لتنظيم حيازة الأسلحة

محمد بن مسعود - الدمام - تبنّى‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬أمس‭ ‬وسط‭ ‬التصفيق‭ ‬قانونًا‭ ‬نال‭ ‬دعم‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الحزبَين‭ ‬الجمهوري‭ ‬والديموقراطي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬ويُعتبر‭ ‬الأهمّ‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬لكنّه‭ ‬يبقى‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬ممّا‭ ‬كان‭ ‬يأمل‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يُعاني‭ ‬جرّاء‭ ‬عمليّات‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وبعد‭ ‬تبنّيه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الخميس،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬حزمة‭ ‬إجراءات‭ ‬تفرض‭ ‬قيودًا‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬وتُخصّص‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬لتمويل‭ ‬قطاع‭ ‬الصحّة‭ ‬العقليّة‭ ‬والسلامة‭ ‬المدرسيّة‭.‬

وأتى‭ ‬هذا‭ ‬النصّ‭ ‬ثمرة‭ ‬مبادرة‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مجزرة‭ ‬راح‭ ‬ضحيّتها‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬19‭ ‬طفلا‭ ‬قُتلوا‭ ‬برصاص‭ ‬شابّ‭ ‬اقتحم‭ ‬مدرستهم‭ ‬في‭ ‬يوفالدي‭ ‬بولاية‭ ‬تكساس‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مجزرة‭ ‬بافالو‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬10‭ ‬أشخاص‭ ‬سود‭ ‬في‭ ‬سوبر‭ ‬ماركت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

ويوفّر‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬دعماً‭ ‬لقوانين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ولاية‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬تُتيح‭ ‬للسلطات‭ ‬أن‭ ‬تنزع‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬شخص‭ ‬تعتبره‭ ‬خطِراً‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬التي‭ ‬بحوزته‭.‬

كذلك‭ ‬يفرض‭ ‬النصّ‭ ‬التحقّق‭ ‬من‭ ‬السجلّين‭ ‬الجنائي‭ ‬والنفسي‭ ‬لكلّ‭ ‬شاب‭ ‬يراوح‭ ‬عمره‭ ‬بين‭ ‬18‭ ‬و21‭ ‬عاماً‭ ‬ويرغب‭ ‬بشراء‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬وكذلك‭ ‬تمويل‭ ‬برامج‭ ‬مخصصة‭ ‬للصحة‭ ‬العقلية‭.‬