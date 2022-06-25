اخبار دوليه – مسؤولو التعليم الإلكتروني في دول «التعاون» يدعون لحفظ مكتسبات التعلم عن بُعد

محمد بن مسعود - الدمام - دعا‭ ‬مسؤولو‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بجامعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬منظومات‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والأدوات‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬التعليمية،‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والطلبة‭ ‬بأهمية‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭. ‬

وشدد‭ ‬الاجتماع‭ – ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬التعلم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬فيّ‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ – ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬الطلبة‭ ‬للمحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬متطلبات‭ ‬التفكير‭ ‬الناقد،‭ ‬وتفعيل‭ ‬سياسات‭ ‬ولجان‭ ‬الانضباط‭ ‬في‭ ‬الاختبارات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬نمط‭ ‬التعليم‭ ‬المدمج‭ ‬في‭ ‬المقررات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تدريباً‭ ‬عملياً‭ ‬كمعزز‭ ‬لتجربة‭ ‬المتعلم‭. ‬

وانعقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬يومي‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬خالد‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬موضوعات‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬أهمها‭: ‬معادلة‭ ‬مقررات‭ ‬المنصات‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬والدليل‭ ‬الاسترشادي،‭ ‬والتحديات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬جامعات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭. ‬

وأوصى‭ ‬المشاركون‭ ‬بتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬التعليمية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬نظراً‭ ‬للتحديات‭ ‬التطويرية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬لبناء‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬تعلم‭ ‬موحد‭ ‬لجامعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خبرات‭ ‬وتجارب‭ ‬الجامعات‭ ‬السعودية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭. ‬

ورأى‭ ‬الأعضاء‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬المُمَكِّنات‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬المناسبة‭ ‬لعمل‭ ‬المنصات‭ ‬التعليمية،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬تعلم‭ ‬موحد،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭. ‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬عرضاً‭ ‬لعدة‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بجامعات‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬مثل‭: ‬تجربة‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تجربة‭ ‬جامعة‭ ‬الأمير‭ ‬سطام‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬جامعة‭ ‬جدة‭ ‬للجيل‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬التعليم‭. ‬

وتوافق‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬الموحد‭ ‬لكفايات‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للتطوير‭ ‬المهني‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المساندة‭ ‬بجامعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬جامعة‭ ‬الإمام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬