محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج، أنه بعد غد تبدأ استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة بمسمى“أستاذ مساعد، ومحاضر” في الكلية التطبيقية بمدينة السيح.
وأوضحت الجامعة أنه من تتوفر لديه المؤهلات العلميةُ والخبرات العمليةُ المطلوبةِ يتقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.
التقديم
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز تفتح باب التوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.