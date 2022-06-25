جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز تفتح باب التوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت جامعة الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج، أنه بعد غد تبدأ استقبال طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة بمسمى“أستاذ مساعد، ومحاضر” في الكلية التطبيقية بمدينة السيح.

وأوضحت الجامعة أنه من تتوفر لديه المؤهلات العلميةُ والخبرات العمليةُ المطلوبةِ يتقدم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن التقديم يستمر عشرة أيام.

التقديم