زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إيران

محمد بن مسعود - الدمام - قال التلفزيون الايراني إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز مياه الخليج جنوبي إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.
وأضاف أن الزلزال وقع بين ميناء شاراك وجزيرة كيش على عمق 22 كيلومترا.
وقال مسؤولون للتلفزيون الحكومي إن المنطقة نفسها شهدت نحو 100 زلزال وتوابع خلال الأيام العشرة الماضية.
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