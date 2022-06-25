جامعة نجران توفر وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران كشفت جامعة نجران عن توفر 36 وظيفة تعليمية بمسمى مدرس (معلم ممارس) لحملة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص اللغة الإنجليزية. وأوضحت الجامعة، أن المسمى الوظيفي: مدرس – معلم ممارس (العدد 36 وظيفة)، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، اجتياز المقابلة والاختبارات المعدة من الكلية والشروط الخاصة للكلية، ولم يسبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة.

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