رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد وخيبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد وخيبر . وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، تبدأ الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

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