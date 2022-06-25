موجة حارة على المدينة المنورة حتى الـ 4 عصرا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله من موجة طقس حارة على المدينة المنورة .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية ، تبدأ الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا .
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